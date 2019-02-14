خاص جول | رئيس الوداد يرد على اتهامه برشوة لوبي ستارز النيجيري

2019/02/14 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص جولنفى سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي المغربي، الاتهامات التي وجهها له سولومون أوغبيدي، المدير الفني لفريق لوبي ستارز النيجيري، بشأن رشوة الأخير للخسارة في دوري أبطال أفريقيا.أوغبيدي صرّح بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أنّه تعرض لمحاولات للرشوة لأجل خسارة اللقاء.

وقال الناصري في تصريحات خاصة: "هذه تخاريف لا يوجد أي أساس لها من الصحة، الوداد أكبر من ذلك لا نحتاج لتقديم رشوة لأحد لنفوز بالمباريات فنحن لسنا بفريق صغير".

وتابع: "على مسؤولي لوبي ستارز أن يتحدثوا عن هوية من قدم لهم هذه الأموال إذا كانت صحيحة فكلمة "شخص في المغرب" تحمل العديد من المعاني".



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رئيس حامل البطولة في 2017 أردف: "لن نهتم بمثل هذه الأمور في الفترة الهامة للنادي وفي حال تلقينا خطاب رسمي من الكاف فسنقوم بالرد".

كلاهما كان مايسترو بلاده 🎩لكن أيهما كان الأمهر؟ 🤔 pic.twitter.com/QtG66UPQgm— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019وأتم: "أعتقد أن هذه الأمور بدأت في الاختفاء من قارة أفريقيا خلال السنوات الأخيرة ولا أعلم سبب هذا الحديث من مدرب الفريق النيجيري فهم لعبوا مباراة جيدة وأصبح لديهم آمال في الصعود للدور المقبل".

الوداد يتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متساويًا مع صن داونز الجنوب إفريقي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، وأسيك ميموزا الإيفواري ثالثًا بأربع نقاط، متساويًا مع لوبي ستارز الرابع بنفس رصيد النقاط.

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