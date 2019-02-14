هداف الدوري الالماني يرد على اهتمام الريال والبارسا بضمه

2019/02/14 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبدى مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، الصربي لوكا يوفيتش، سعادته البالغة باهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، مثل ريال مدريد وبرشلونة، بضمه.

وقال يوفيتش لموقع "سبورت بازر"، "بالطبع يشرفني أن مثل هذه الأندية الكبيرة، أبدت اهتمامها بي".

وأضاف "في هذه اللحظة أنا سعيد بكوني هنا في فرانكفورت، وأشعر أنني بحالة جيدة".

ولم يعلق اللاعب بشكل واضح على احتمالية رحيله، بنهاية الموسم الجاري.

ويتصدر يوفيتش (21 عاما) هدافي الدوري الألماني (بوندسليغا)، برصيد 14 هدفاً.

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