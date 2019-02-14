المالية تصادق على تمليك اراض لهذه النقابات

2019/02/14 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صادقت وزارة المالية، الخميس، على تمليك عدة نقابات، قطع اراضي في محافظة النجف.وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (13 شباط 2019)، “بتوجيه من وزير المالية فؤاد حسين، وبجهود من دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، تمت المصادقة على تمليك كل من نقابة المعلمين والمهندسين […]

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