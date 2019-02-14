نائب يشرح الية صرف “مشبوهة” لـ 60 مليار دينار في نينوى بأمر من المحافظ!

2019/02/14 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف النائب عن محافظة نينوى, احمد الجبوري, الخميس, عن تزويده بملفات فساد من قبل موظف تفيد بصرف مستندات بقيمة 60 مليار دينار كسلف، كانت مخصصة لرفع الانقاض وعلاج المرضى وتأهيل خيم النازحين.وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في تويتر تابعها “ناس” اليوم (14 شباط 2019), إن “موظفاً شعر بتأنيب ظمير, فزوده […]

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