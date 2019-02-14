بالصور.. متظاهرو ديالى يبدأون إعتصاماً مفتوحاً رفضاً لاستشراء الفساد في المحافظة

2019/02/14 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

قال عضو مجلس ديالى تركي العتبي، الخميس14 شباط 2019، إن مواطنين من ديالى بدأوا اعتصاماً مفتوحاً لمتظاهري المحافظة وسط بعقوبة.

وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في ديالى نصبوا خيام الاعتصام امام مبنى مجلس المحافظة، احتجاجا على استشراء الفساد في المحافظة".

واضاف، أن "الاعتصام رسالة من كل اهالي ديالى دون استثناء".

واكد احمد سالم وهو احد المتظاهرين ان "الاعتصام سلمي وتشارك فيه كل النخب العشائرية والدينية والثقافية في ديالى، لأن خطر الفساد وصل الى مستويات خطيرة".

وبين سالم، أن "مطالب المعتصمين تتعلق بإلغاء انتخاب نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية وفتح ملفات كل الفساد وهدر المال العام خلال 16 سنة".





وفي وقت سابق تظاهر العشرات من اهالي ديالى، الخميس 14 شباط 2019، امام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة، رفضا للفساد، وانتخاب نائب المحافظ للشؤون الفنية.

وقال محمد حسن احد المتظاهرين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من اهالي ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس المحافظة رفضا للفساد وانتخاب نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية المتهم بقضايا هدر المال".

واضاف أن "التظاهرة تعبر عن رسالة اهالي ديالى برفضهم الفاسدين"، متوقعا أن "تتحول التظاهرة الى اعتصام شعبي كبير".

بغداد اليوم- بغداد

اكد المتحدث الرسمي بأسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، الخميس 14 شباط 2019، أن المحكمة الاتحادية رسخت دستورية التمثيل السياسي بالمكون الايزيدي والصابئي .

وقال الساموك في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، على هامش المشارك

بغداد اليوم- بغداد

اتهمت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس 14 شباط 2019، جهات بوزارة الكهرباء بمحاولة إلزام شركة سيمنس الالمانية بقبول شركة ثانوية كمنفذ لمشاريعها بالعراق.

ودعت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم) &quo

بغداد اليوم - البصرة

وجه سائقو قطارات في البصرة نداءات استغاثة للقوات الامنية واولياء الامور لوقف هجمات ’’الحجارة’’ على القطارات المتجهة من البصرة الى بغداد وبالعكس والتي يشنها اطفال على طول طريق الرحلة .

وقال سائق

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