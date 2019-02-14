جوجل تنافس نفسها.. يوتيوب ثاني أكبر محرك بحث في العالم

2019/02/14 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعد منصة يوتيوب، أفضل من تقدم خدمات للجمهور، حيث يستطيع عرض فيديوهات بشكل متطور.



كما دخل «يوتيوب» ثاني أكبر محرك بحث في العالم بعد محرك البحث جوجل.

ويوتيوب كما هو معلوم للجميع هو موقع ويب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية مجانا ومشاهدتها عبر البث الحي ومشاركتها والتعليق عليها وغير ذلك.

وكان يوتيوب في الأصل مجرد فكرة، فمنذ نحو 15 عاما وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كان يجلس ثلاثة أصدقاء يعملون في شركة «باي بال» ليشاهدوا مباراة السوبر بول، وبعد انتهائها، قرر احدهما تصفح الإنترنت بحثا عن مقطع من المباراة فلم يجدوا، ومن هنا جاءت الفكرة في تأسيس موقع يوتيوب.

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