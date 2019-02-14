أسهم أوروبا تبلغ ذروة 3 أشهر مع تألق نستله وإيرباص وأسترا زينيكا

2019/02/14 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت الأسهم الأوروبية قليلا، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي أنهت فيه السوق موجة ارتفاع استمرت ست جلسات جراء نتائج أعمال ضعيفة أعلنتها بنوك من بينها بي.إن.بي باريبا ودايملر لصناعة السيارات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % في المعاملات المبكرة ليقبع قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين والذي بلغه أمس الثلاثاء.



وانخفض المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة 0.4 % وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 %.

وعزز خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضبابية في الأسواق إذ لم يكشف عن مبادرات جديدة للبنية التحتية وزاد احتمال حدوث إغلاق جديد للحكومة في حالة عدم تقديم تمويل للجدار الحدودي.

وتذيل سهم دايملر المؤشر داكس، لينخفض 19 % بعد أن قال صانع السيارات الألماني إن أرباح التشغيل للربع الأخير من 2018 تراجعت 22 %، إذ تضررت أرباح سيارات مرسيدس-بنز جراء الحرب التجارية وتضخم نفقات تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات والتوريد 0.6 %.

وتصدرت البنوك قائمة القطاعات المنخفضة على ستوكس 600، مع تراجع أسهم بي.إن.بي باريبا 1.6 % بعد أن خفض أكبر بنك فرنسي مدرج أهداف أرباح وإيرادات 2020 بعد أوضاع صعبة في الربع الرابع.

وعزز النبأ المخاوف بشأن القطاع المصرفي بمنطقة اليورو والذي يواجه صعوبات جراء انخفاض أسعار الفائدة وأوضاع تداول صعبة.

وهبطن أسهم كريدي سويس 0.6 % بعد أن قال البنك السويسري إنه يتوقع ارتفاع معدل ضرائب 2018 بالمقارنة مع التقديرات السابقة.

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