2019/02/14 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط شاحنات محملة بأدوية ومواد أخرى مهربة في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن محافظة بغداد ووفق معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت من ضبط 5 شاحنات محملة بأدوية ومواد اخرى مهربة داخله الى بغداد بشكل غير أصولي”.

وأوضح، ان “العملية جاءت بعد نصب كمين محكم شرقي العاصمة بغداد، حيث تم القاء القبض أيضاً على سائقي الشاحنات بالجرم المشهود، فضلا عن القاء القبض على المنسق الذي يقوم بنقل تلك الأدوية”، مشيرا الى “إحالة المواد والعجلات الى جهات الاختصاص بموجب محضر ضبط وأصولي واحالة المتهمين للقضاء”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن ضبط شاحنات محملة بأدوية ومواد أخرى مهربة في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن ضبط شاحنات محملة بأدوية ومواد أخرى مهربة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).