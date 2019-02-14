بغداد تخول ذي قار صلاحية تجديد العقود الزراعية

2019/02/14 | 12:44

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت الحكومة المحلية في ذي قار اليوم ، ان وزارة الزراعة الاتحادية خولت المحافظة صلاحية تجديد العقود الزراعية داخل المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:قالت الحكومة المحلية في ذي قار اليوم ، ان وزارة الزراعة الاتحادية خولت المحافظة صلاحية تجديد العقود الزراعية داخل المحافظة .وقال النائب الاول لمحافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية العليا عادل الدخيلي في بيان حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان وزارة الزراعة وافقت على منح المحافظة صلاحية تجديد العقود الزراعية بعد ان كان هذا الملف من صلاحية الوزارة حصرا.واضاف ان القرار شمل ايضاً تخويل مديرية زراعة ذي قار صلاحية المصادقة على المزايدات العلنية وصلاحية التنازل عن العقود الزراعية .

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