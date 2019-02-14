نائب يكشف عن ملف فساد بعشرات المليارات في نينوى

2019/02/14 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم الخميس، عن ملف فساد بقيمة عشرات المليارات في المحافظة.

وقال الجبوري في غريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها شفق نيوز "وردنا للتو..



من موظف (يشعر بتأنيب الضمير) ١٥ مستند صرف، بقيمة ٦٠ مليار دينار كسلف، صرفت لرفع الأنقاض وعلاج المرضى وخيم النازحين وغرف نوم ومواد كهربائية منزلية".

واضاف ان "من صرف هذا الاموال (هندسة الادارة المحلية) وهي من أشرفت على تسوية السلف وتزوير الحقائق وسرقة الاموال، بأمر المحافظ"، حسب قوله.

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