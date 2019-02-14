سوريا.. المئات يفرون من آخر نقاط سيطرة داعش في الباغوز

2019/02/14 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو – أربيل

فر مئات المدنيين من بلدة "الباغوز "شرق محافظة دير الزور السورية، والتي تعد آخر نقاط تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا.وتقدر قوات سوريا الديمقراطية وجود أكثر من 600 من مسلحي التنظيم في المنطقة المحاصرة، وترجح ألا يكون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي موجوداً فيها.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية منذ أيلول/سبتمبر عملية عسكرية ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي، وتمكنت من طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد موجوداً سوى في بقعة صغيرة لا تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة تمتد من أجزاء من بلدة "الباغوز" وصولاً إلى الحدود العراقية.

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