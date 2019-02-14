الحشد الشعبي يزيل كدسا للمخلفات الحربية والعبوات والصواريخ في الجزيرة بمحافظة صلاح الدين

2019/02/14 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ازالت مفرزة من مكافحة المتفجرات تابعة للواء 31 بالحشد الشعبي، الخميس، كدسا للمخلفات الحربية والعبوات والصواريخ في الجزيرة بمحافظة صلاح الدين، فيما قامت بتفجيرها تحت السيطرة.

وقال إعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مفرزة من مكافحة المتفجرات تابعة للواء 31 بالحشد الشعبي ازالت كدسا للمخلفات الحربية والعبوات والصواريخ في قاطع الجزيرة بمحافظة صلاح الدين.

واضاف ان، المفرزة فجرت الكدس تحت السيطرة.

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