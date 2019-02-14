غدا.. طائرة غاز الجنوب تبدأ مشوارها في بطولة الاندية العربية

2019/02/14 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح فريق نادي غاز الجنوب بطل الدوري العراقي بكرة الطائرة، يوم غد الجمعة مشواره في منافسات بطولة الاندية العربية ابطال الدوري بنسختها السابعة والثلاثين والتي ستنطلق منافساتها يوم غد في تونس.

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