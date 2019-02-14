2019/02/14 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تنطلق منافسات الجولة الـ17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، باقامة مباراة واحدة في محافظة البصرة.وقال مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة شهاب احمد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة الـ17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، تنطلق اليوم الخميس باقامة مواجهة واحدة”.وأضاف احمد، أن “المواجهة ستجمع بين فريقي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق منافسات الجولة الـ17 من ممتاز الكرة بمواجهة واحدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق منافسات الجولة الـ17 من ممتاز الكرة بمواجهة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).