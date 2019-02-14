كهرباء الجنوب تنفي اعادة عمل شركات الخدمة والجباية الاستثمارية

2019/02/14 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة توزيع كهرباء الجنوب ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن اعادة عمل شركات الخدمة والجباية الاستثمارية مؤكدة انه أمر عارٍ عن الصحة. وقالت الشركة في

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