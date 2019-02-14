تباطؤ في عمل الشركة المنفذة لمشروع الماء الكبير في المثنى

2019/02/14 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية ماء المثنى ،اليوم الخميس، عن وجود تباطؤ في عمل الشركة الألمانية المنفذة لمشروع ماء المثنى الكبير، فيما أشارت إلى أن نسب الإنجاز في

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