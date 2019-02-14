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الحكومة السورية: عازمون على تحرير إدلب قريباً جداً

العالم الاسلامي سوريا

الحكومة السورية: عازمون على تحرير إدلب قريباً جداً

الخميس 14 فبراير 2019 - 12:48

إرشيف

أكد رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، اليوم الخميس، عزم بلاده على تحرير محافظة إدلب قريبا جدا، إضافة الى إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية وتأمين احتياجيات المواطن.

وقال خميس خلال فعالية إطلاق "التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة"، إن" أولويات الحكومة للمرحلة القادمة هي إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية وتأمين احتياجيات المواطن"، لافتاً الى أن "تحرير محافظة إدلب سيكون قريبا جدا".وأضاف خميس، ان "طواقم الدولة تستنفر جهودها لإعادة الخدمات لجميع المواطنين في المناطق التي تعود إلى كنف الدولة، ومنضمنها محافظة إدلب والذي سيكون تحريرها قريبا جدا".وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الحصار الجائر المفروض على سوريا تسبب بحرمان السوريين من احتياجاتهم الضرورية"، مشيراً إلى أن "المشاريع التنموية كلفت 518 مليار ليرة سورية خلال 18 شهرا".انتهى...س ح

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