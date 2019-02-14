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مشعوذ ومبتز للنساء يقع في شر اعماله بالديوانية

العراقامن

مشعوذ ومبتز للنساء يقع في شر اعماله بالديوانية

الخميس 14 فبراير 2019 - 12:42

القضاء الاعلى

اعلن مجلس القضاء الاعلى ،اليوم الخميس ، ان محكمة تحقيق الديوانية في رئاسة محكمة استئناف القادسية صدقت اعترافات متهم قام بابتزاز فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس تلقت "الغدير" نسخة منه ان "المتهم كان يبتز الفتيات وكان يمارس اعمال السحر والشعوذة وكان يطلب من الفتيات ارسال صورهن ومن ثم مساومتهن".



واضاف البيان "بعد ورود شكوى بحق المتهم تم تشكيل خلية من مكاتب التحقيق القضائي ومديرية امن القادسية وتم استدراج المتهم والقبض عليه وضبط بحوزته أجهزة موبايل تحتوي على صور للضحايا ومحادثات عبر مواقع التواصل تتضمن ابتزاز الضحايا".واوضح ان "المحكمة صدقت اعترافات المتهم واتخذت الإجراءات كافة بحقه بغية إحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل ".



انتهى .



م ك

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