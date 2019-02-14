التعليم تخفض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة

2019/02/14 | 12:53

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخفيض الأجور الدراسية

للطلبة المقبولين على قناة النفقة الخاصة في الدراسات العليا وللسنة

الدراسية المقبلة 2020/2019.ونقل بيان للوزارة عن المدير العام لدائرة البحث والتطويرغسان حميد

عبد المجيد قوله إن" وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على تخفيض

الأجور الدراسية للطلبة المقبولين في الدراسات العليا على قناة النفقة

الخاصة للسنة الدراسية المقبلة 2020/2019".واضاف" انه تقرر اعتماد تخفيض الأجور الدراسية للتخصصات الإنسانية

لدراسة الدبلوم العالي التي حددت بـ3000000 ثلاثة ملايين دينار ,

ولدراسة الماجستير 4000000أربعة ملايين دينار , ولدراسة الدكتوراه

5000000 خمسة ملايين دينار.".واوضح ان" الأجور الدراسية للتخصصات العلمية خفضت إلى 4000000 أربعة

ملايين دينار لدراسة الدبلوم العالي, و 5000000 خمسة ملايين دينار

لدراسة الماجستير, و6000000 ستة ملايين دينار لدراسة الدكتوراه.".وتابع عبد المجيد ان " قرار تخفيض الأجور الدراسية الذي بلغت نسبته

40% عن الأجور التي حددت في السنوات السابقة يأتي سعيا من الوزارة

لتقليل العبء عن كاهل الطلبة وعوائلهم".

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