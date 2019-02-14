مطار النجف الدولي يستعد لاستقبال اول رحلة للناقل الوطني الهندي منذ 29 عاما

2019/02/14 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصل الى مطار النجف الدولي عصر اليوم ، اول رحلة للناقل الوطني الهندي

منذ العام 1990 .وقال مصدر في اعلام مطار النجف الدولي في تصريح صحفي، انه" ستصل عند

الساعة الرابعة والنصف عصر هذا اليوم الخميس ، طائرة الخطوط الجوية

الهندية قادمة من مطار نيودلهي الدولي بحضور السفير الهندي في العراق

براديب راجبو روهيت والمدير التنفيذي لمطار النجف اللواء شاكر

الصبيحاوي".واوضح :" ان برنامج رحلات الخط (نجف- نيودلهي-نجف) يتضمن رحلتين

اسبوعيا يومي الاثنين و الخميس ".

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