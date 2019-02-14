2019/02/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الأخير من العام الماضي لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات، وبعكس التوقعات.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أن معدل البطالة في فرنسا تراجع إلى مستوى 8.8% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من 2009، مقابل مستوى 9.1% في الربع السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن معدل البطالة في فرنسا في الربع الأخير لـ2018 سيستقر عن مستويات الربع الثالث.





كما أن معدل التشغيل في فرنسا سجل أعلى مستوى منذ عام 1980 في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر إلى 66.1% مقابل مستوى 65.9% في الربع الثالث.





ومن جانبها أعلنت وزير العمل في فرنسا أن الحكومة لاتزال عند تعهداتها بخفض معدل البطالة إلى مستوى 7% بحلول نهاية فترة ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في 2022.





وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1266 دولار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط معدل البطالة بفرنسا لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط معدل البطالة بفرنسا لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).