استقرار الدولار الأمريكي قبيل بيانات اقتصادية

2019/02/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، ومع تطورات تجارية.





وأفادت تقارير صحفية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لتمديد الهدنة التجارية بين بلاده والصين لمدة 60 يوماً.





ومن المقرر أن تنتهي المدة التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة والمتعلقة بوقف تنفيذ تعريفات جمركية إضافية ومحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري في 1 مارس المقبل.





كما صرح ترامب أمس بأن المحادثات التجارية بين بلاده والصين تسير بشكل جيد للغاية وأن الجانبين يسعيان معاً نحو حل الخلاف طويل الآجل وذلك قبيل الموعد النهائي لانتهاء الهدنة التجارية.





وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند مستوى 1.1264 دولار، كما استقر أمام الين مُسجلاً 111.04 ين.





وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% إلى 1.2830 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 1.0088 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فاستقر عند مستوى 97.204.





وفي سياق منفصل صرح "رافائيل بوستيتش"رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن البنك لا ينبغي أن يتحرك بسرعة كبيرة بشأن السياسة النقدية ويضعف الاقتصاد الأمريكي دون قصد.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة ومخزونات الأعمال في الولايات المتحدة.





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