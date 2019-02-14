2019/02/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الحشد يزيل كدسا للمخلفات الحربية والعبوات بجزيرة صلاح الدين

14/02/2019 12:30:00 PM |

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واع/ صلاح الدين/م.ا

ازالت مفرزة من مكافحة المتفجرات التابعة للواء 31 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، كدسا للمخلفات الحربية والعبوات والصواريخ في الجزيرة بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )أن مفرزة من مكافحة المتفجرات تابعة للواء 31 بالحشد الشعبي ازالت كدسا للمخلفات الحربية والعبوات والصواريخ في قاطع الجزيرة بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان، أن المفرزة فجرت الكدس تحت السيطرة.

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