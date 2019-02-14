الزاملي يفجر قنبلة بوجه الصيادي: سارق ومحتال

2019/02/14 | 13:21

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بغداد/سومر نيوز – فجر النائب السابق حاكم الزاملي قنبلة من العيار الثقيل بوجه النائب كاظم الصيادي واتهمه بتنفيذ عمل...

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