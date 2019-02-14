2019/02/14 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صلاح الدين – عراق برس- 14 شباط / فبراير: اعلنت القوات الامنية تمكنها من تحرير 30 مدنيا بعد محاصرتهم من قبل تنظيم “داعش” في جبال حمرين.

وتابعت ، إن نحو 30 مدنيا خرجوا للتنزه والصيد في جبال حمرين (منطقة الابيض) قبل ان يتعرض لهم عناصر بتنظيم “داعش” باطلاق النار، ما ادى الى حصول اشتباكات بين “الدواعش” والمدنيين”، مضيفا ان ” قوة من اللواء 88 توجهت لانقاذهم واجبرت عناصر “داعش” على الفرار قبل إصابة اثنين منهم” .



انتهى أح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ 30 مدنيا حاصرهم “داعش” في حمرين اثناء رحلة تنزه وصيد) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ 30 مدنيا حاصرهم “داعش” في حمرين اثناء رحلة تنزه وصيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).