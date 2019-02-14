بالصور.. اعتصام مفتوح في ديالى احتجاجا على ” الفساد وانتخاب نائب المحافظ”

2019/02/14 | 13:21

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ديالى-عراق برس-14شباط/ فبراير: بدا عشرات المتظاهرين ، اليوم الخميس،اعتصاما مفتوحا ، وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى .

ونصب المتظاهرون خيام الاعتصام امام مبنى مجلس المحافظة، احتجاجا على استشراء الفساد في المحافظة”..

وقل مراسل/عراق برس/ عن مشاركين بالاعتصام قولهم ، انه “اعتصام سلمي بمشاركة نخب ثقافية وعشائرية ودينية احتجاجة على استشراء الفساد في مؤسسات الدولة بمديات خطيرة”.

ويطالب المعتصمون بإلغاء انتخاب نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية وفتح ملفات كل الفساد وهدر المال العام خلال 16 سنة.

وتظاهر العشرات امام مجلس محافظة ديالى ، صباح اليوم ، احتجاجا على انتخاب نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية “المتهم بقضايا هدر المال”.انتهى (1)

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