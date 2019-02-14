متهم يعترف باتزاز فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الديوانية

2019/02/14 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الديوانية في رئاسة محكمة استئناف القادسية اعترافات متهم قام بابتزاز فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى اطلعت وكالة نون عليه ان "المتهم كان يبتز الفتيات وكان يمارس اعمال السحر والشعوذة وكان يطلب من الفتيات ارسال صورهن ومن ثم مساومتهن".

واضاف البيان "بعد ورود شكوى بحق المتهم تم تشكيل خلية من مكاتب التحقيق القضائي ومديرية امن القادسية وتم استدراج المتهم والقبض عليه وضبط بحوزته أجهزة موبايل تحتوي على صور للضحايا ومحادثات عبر مواقع التواصل تتضمن ابتزاز الضحايا"، مبينا ان "المحكمة صدقت اعترافات المتهم واتخذت الإجراءات كافة بحقه بغية إحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

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