2019/02/14 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جددت الصين تأكيدها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا نافية تقارير مفبركة تداولتها وسائل إعلام أمريكية حول اتصالات بين دبلوماسيين صينيين وممثلين عن المعارضة الفنزويلية.ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها في مؤتمر صحفي اليوم: إن “الصين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تعلق على إحداث فنزويلا alansaar.

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