علاقات دافئة..  نتنياهو والجبير يجتمعان اليوم في وارسو

2019/02/14 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعلن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.وفي رده على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط، أجاب نتنياهو: “نعم”.وأوضح نتنياهو أن لقاء وارسو “هو لقاء علني مع ممثلين […]

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