2019/02/14 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ترفض تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم “نحن نرفض بشكل قاطع تسييس موضوع المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا واستخدامها بمثابة غطاء للتلاعب بالرأي العام في البلاد وتعبئة القوى المناهضة للحكومة بهدف الانقلاب”.وشددت زاخاروفا على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو: نرفض تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: نرفض تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: نرفض تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).