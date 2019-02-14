خلال جلسة مجلس الأمن بشأن العراق .. بحر العلوم : الحكومة العراقية ترفض إستخدام أراضيها للإعتداء على دول الجوار

2019/02/14 | 13:25

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أكد مندوب العراق في مجلس الأمن محمد حسين بحر العلوم رفض الحكومة

العراقية إستخدام أراضيها للإعتداء على دول الجوار ، وأشار بحر العلوم

في كلمته خلال إجتماع مجلس الأمن الدولي إلى عدم السماح لأية دولة

تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات مع دول المنطقة .

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