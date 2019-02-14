فيديو .. خالد البطش : هدف مؤتمر وارشو توفير الأمن للكيان الصهيوني وتدمير الأمة الإسلامية

2019/02/14 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بينَّ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش أن العدو

الأميركي المتجذر يحاول إسقاط هذه الأمة عبر مؤتمر "وارشو" الذي يهدف

إلى توفير الأمن للكيان الإسرائيلي وتدمير الأمة الإسلامية وتصفية

القضية الفلسطينية ونهب ثروات العرب والمسلمين.

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