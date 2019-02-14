2019/02/14 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس انه يرغب بتوقيع الاتفاق الثنائي مع الديمقراطي الكوردستاني في الاجتماع المقرر عقده بينهما غدا في مدينة السليمانية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيره في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الجماعة الاسلامية ريبوار حمد عقب اجتماع جمع الجانبين اليوم في السليمانية، ان "الاتحاد الوطني يؤكد على توقيع الاتفاق الثنائي مع الديمقراطي الكوردستاني في اجتماع يوم غد".

وبشأن عدم مشاركة الاتحاد الوطني في جلسة برلمان كوردستان يوم 18 في حال عدم التوقيع على الاتفاق الثنائي قال بيره ان "لكل حادث حديث".

واكد بيره ان الاتحاد الوطني ليس لديه "فيتو" على اي طرف يرغب بالمشاكرة في الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان.

من جهته قال حمد خلال المؤتمر ان "الجماعة الاسلامية الى الان لم تقرر المشاركة من عدمها في حكومة اقليم كوردستان المقبلة، وجميع الخيارات مفتوحة لدينا".

واضاف "نريد ان تكون هذه الحكومة حكومة اصلاح سواء شاركنا فيها ام لم نشترك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يبعث اشارات ايجابية للديمقراطي للتوقيع على الاتفاق الثنائي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يبعث اشارات ايجابية للديمقراطي للتوقيع على الاتفاق الثنائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).