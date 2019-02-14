أخيراً... هامسيك في داليان ييفانغ

2019/02/14 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال غراساني في تصريحات إذاعية "هامسيك بات لاعباً في صفوف داليان اعتباراً من الساعة 20:30 (19,30 ت غ) هذا المساء (الأربعاء)".وأتى الإعلان عشية حلول نابولي ضيفاً على اف سي زوريخ السويسري في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". وفي مؤتمره الصحافي ليل الأربعاء، قال مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي بشأن هامسيك "نفقد لاعباً مهماً صنع التاريخ.ثمة لاعبين يجب أن يكملوا على دربه"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.وكانت تقارير صحافية في إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي، قد أفادت عن توصل نابولي وداليان إلى اتفاق حول انتقال اللاعب البالغ 31 عاماً.وتقدر قيمة الانتقال بنحو عشرين مليون يورو، على أن ينال اللاعب راتباً سنوياً يبلغ تسعة ملايين في الفريق الذي يدربه الألماني برند شوستر.وأشارت التقارير الصحافية الإيطالية الى أن رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس أبلغ هامسيك بأن مكانه محفوظ في حال أراد العودة إلى صفوف الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي.

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