2019/02/14 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, الخميس, أن الاتفاق على مرشحي الداخلية والدفاع في طريقها للحل وذلك من خلال الاتفاق بين سائرون والفتح على تحديد الآليات.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لقاءات مكونات تحالفي الفتح وسائرون مازالت مستمرة ومتواصلة وهناك تقارب واضح بشأن كافة المسائل العالقة منها اكمال الكابينة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: حقيبتا الداخلية والدفاع في طريقهما إلى الحل ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح: حقيبتا الداخلية والدفاع في طريقهما إلى الحل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).