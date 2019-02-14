2019/02/14 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس، عن توقيع دائرة تطوير القطاع الخاص أتفاقاً مع الشركة العراقية مدربون بلا حدود للتدريب لإقامة دورات تدريبية مشتركة للقطاع الخاص ولموظفي الوزارة مجاناً في مجالات إدارة الأعمال والقيادة والتحضير والتسويق وإدارة مجاميع العمل ومهارات الاتصال وإدارة التفاوض وإدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع وغيرها من البرامج

وقال بيان الوزارة أن الاتفاق وقع بحضور وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني الذي أكد أن وزارة التجارة تعمل ومن خلال دائرة تطوير القطاع الخاص على أيجاد البيئة الداعمة والمشجعة للعاملين في القطاع الخاص والعام للنهوض بقدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية عبر إقامة البرامج التدريبية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والنظم واستخدام التكنولوجيا الحديثة .

من جانبه بين مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص رياض فاخر الهاشمي أن هذا الاتفاق سيتيح للجانبين إقامة الورش والدورات مجاناً ولمدة سنة من بدء توقيع الاتفاق و إقامة أول دورة تدريبية سواء لموظفي الوزارة أو العاملين في القطاع الخاص وبواقع دورة واحدة على الاقل لمدة شهرين بالمقابل سيتم الترويج لنشاط الشركة عن طريق موقع نقطة تجارة العراق الدولية ومجلة التجارة الإلكترونية والموقع الرسمي للوزارة فضلاً عن تسهيل مشاركتهم في المعارض التي تقيمها الوزارة داخل العراق مع تهيئة القاعات التدريبية التابعة لقسم التدريب التجاري للدائرة أو على قاعات الشركات أو في الغرف والاتحادات .

فيما أكد ممثل شركة مدربون بلا حدود أنهم سباقون في تحقيق مجالات التدريب والتأهيل لتطوير الواقع الحالي للبلد لمواكبة التطور الحاصل على المستوى الإقليمي والدولي من خلال البرامج والورش التدريبية للتعريف بمفاهيم البرامج والنظم الحديثة .

هذا وحضر توقيع الاتفاق مدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية في الوزارة رئيس إتحاد الغرف التجارية ورئيس إتحاد الصناعات العراقية .

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التجارة:نعمل على أيجاد البيئة الداعمة والمشجعة للعاملين في القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التجارة:نعمل على أيجاد البيئة الداعمة والمشجعة للعاملين في القطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).