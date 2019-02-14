الحشد الشعبي ينقذ عائلة حاصرتها عناصر داعش في ديالى

2019/02/14 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انقذت قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي، الخميس، عائلة حاصرتها عناصر داعش في محافظة ديالى، فيما قامت مفرزة من مكافحة المتفجرات التابعة للواء بتفكيك عبوة كانت مزروعة بالعجلة التي كانت تقلهم.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي توجهت لسيارة كانت تقل عائلة في قاطع محافظة ديالى كانت محاصرة من قبل عناصر داعش التي فتحت نيران سلاحها عليهم، مبينا ان ، الحشد تمكن من انقاذهم.

واضاف ان، مفرزة من مكافحة المتفجرات التابعة للواء فككت عبوة مزروعة بالعجلة التي كانت تقلهم.

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