صلاح يعيد نشر صورة مع روبرتسون.. ويعلق: “كلنا بحاجة إلى آندي في حياتنا”

2019/02/14 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس لاقت صورة نشرها حساب نادي ليفربول الرسمي على إنستغرام، لمحمد صلاح وزميله في الفريق آندي روبرتسون، تفاعلا كبيرا من أنصار النادي وتعليقا طريفا من النجم المصري.وتظهر الصورة، روبرتسون وهو يضع يده بلطف على خد صلاح، ويحدق فيه بإعجاب، بعد أن ظهر النجم المصري بحلة جديدة وحلق شعر لحيته، مع تعليق […]

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