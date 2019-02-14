مصدر: مقتل 8 من عناصر سرايا السلام بينهم قائد ميداني واصابة اخرين بتفجير في سامراء

2019/02/14 | 13:37

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الخميس 14 شباط 2019، بمقتل واصابة عدد من قوات سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتفجير عبوة ناسفة في سامراء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن " "8 مقاتلين من فصيل سرايا السلام قتلوا بتفجير عبوة ناسفة في سامراء، بينما جرح 7 اخرين بإصابات بليغة، بينهم قائد ميداني كبير يدعى حسين عطية".

واضاف، أن "ثلاثة مقاتلين من بينهم هم من اهالي محافظة ميسان"، مشيرا الى أن اسماء الشهداء هم " القائد حسين عطية ، جاسم محمد حسين ، حسين جبار علك ، علي عبد الكاظم عبد ، مصطفى علي علكم ، احمد هليل حسين ، هشام فالح حسن ، لؤي حسين عبد الحر".

بغداد اليوم - متابعة

أكد قائممقام القائم احمد المحلاوي، الخميس، 14 شباط، 2019، إن اهالي القضاء يشعرون بالخطر نتيجة اشتداد المعارك ضد داعش قرب الحدود السورية مع العراق في وقت يتأهب فيه عشرون الف مقاتل عراقي لتامين الحدود.

وأوضح المحلاوي في تصريح صحف

بغداد اليوم – خاص

علق المتحدث باسم قوات حرس نينوى زهير الجبوري، الخميس، 14 شباط، 2019 ، على خطوة اغلاق المقار الوهمية للحشد الشعبي من قبل امن الحشد، فيما أشار إلى أن من يدخل مثيلاتها في نينوى لن يخرجه منها سوى الله.

وقال الجبوري في حديث خاص ل

بغداد اليوم - خاص

حصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة يظهر فيها، احد الأعذار التي كان يختلقها مسلحو تنظيم داعش للهروب من مواجهة القوات العراقية.

وبحسب الوثيقة الصادرة من "ديوان الجند" التابع للتنظيم، فأن "مسلحي داعش باتوا يختلقون

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