الصين تلغي محادثات تجارة مع بريطانيا احتجاجا على تصريحات لوزير الدفاع

2019/02/14 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن تكون محادثات التجارة مع الصين الأسبوع الجاري “مثمرة”، فيما يسعى البلدان لإبرام اتفاق بعدما أدى الخلاف بينهما لتبادلهما فرض رسوم جمركية على الواردات من الدولة الأخرى.

ومن المقرر أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 % من 10 % إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق بحلول الأول من مارس/ آذار، مما يزيد من المعاناة والتكاليف في قطاعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والزراعة.

وسأل الصحفيون منوتشين وهو يغادر فندقه في بكين عن آماله للزيارة، فأجاب دون الخوض في تفاصيل “اجتماعات مثمرة”.

ووصل منوتشين للعاصمة الصينية، أمس الثلاثاء، برفقة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه قد يسمح بتمديد المهلة الممنوحة للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل زيادة الرسوم “لفترة قصيرة” ولكنه يفضل ألا يفعل ويتوقع أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ للانتهاء من الاتفاق في وقت ما.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم الاجتماع مع نظيره الصيني قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الصين في الأول من مارس آذار.

ومن المقرر أن يعقد منوتشين ولايتهايزر محادثات يومي الخميس و الجمعة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه وهو أكبر مستشار اقتصادي لشي.

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