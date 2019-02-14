السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

2019/02/14 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية، للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.

ويعد مؤتمر ميونخ أحد أكبر المؤتمرات الدولية التى تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، حيث يلتقى المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث التحديات العالمية على مختلف الأصعدة في مجال الأمن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، إن المؤتمر سيطرح رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما يعرض الرئيس رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى للعام الجارى 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، فى إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وذكر راضى أن زيارة الرئيس لألمانيا تتضمن أيضاً نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائى، من المقرر أن يلتقى مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتنطلق أعمال مؤتمر ميونخ غداً الجمعة فى مدينة ميونخ الألمانية، ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.

ويناقش المؤتمر من خلال أكثر من 100 فاعلية موضوعات متنوعة تتضمن أمن الانترنت وأمن الطاقة والتهديدات العابرة للقومية والأمن الأوروبي

وأكد رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر أن الدورة الحالية لعام 2019 للمنتدى هى الأكبر والأهم منذ إنشائه قبل 50 عاماً.

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