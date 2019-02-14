تعثر الزمالك يضع المدرب جروس في مرمى النيران

2019/02/14 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‬تسبب تعادل الزمالك المصري 1-1 مع نصر حسين داي الجزائري في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أمس الأربعاء، ومن قبله هزيمة محرجة 4-2 أمام جورماهيا الكيني في إثارة التكهنات حول مستقبل المدرب السويسري كريستيان جروس.

واعترض خبراء وجماهير على أسلوب وطريقة لعب وتشكيلات جروس خلال المباريات الأخيرة رغم أن فريقه يتصدر الدوري المصري الممتاز.

ودفع الزمالك ثمن إهدار العديد من الفرص السهلة بملعبه ليستقبل هدفا في الدقيقة الأخيرة خلال تعادله مع نصر حسين داي في دور المجموعات.

وأراد الفريق المصري رد اعتباره بعد الهزيمة من جورماهيا في كينيا في بداية مشواره بدور المجموعات لكنه لم يستغل التقدم المبكر بعد أقل من ربع ساعة وتفنن لاعبوه في إضاعة الفرص في استاد برج العرب مع تألق حارس الفريق الزائر جايا مرباح.

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بعد أن جمع نقطة واحدة من مباراتين بينما صعد نصر حسين داي للصدارة ولديه أربع نقاط.

ويملك بترو أتليتيكو وجورماهيا ثلاث نقاط بعد فوز الفريق الأنجولي 2-1 على أرضه أمس الأربعاء.

وهتفت جماهير الزمالك ضد المدرب السويسري عقب المباراة وأثناء مغادرته ملعب برج العرب واتهمته بالعناد.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك عن حجم الغضب المتنامي عقب المباراة.

ونقل عنه موقع الزمالك على الانترنت قوله “بطء التغييرات أحد أسباب النتيجة غير الجيدة أمام الفريق الجزائري.



لكننا سنحاول خلال اللقاءات المقبلة الفوز وتحقيق الانتصارات من أجل الصعود لدور الثمانية”.

وأضاف “سنعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق من أجل تصحيح المسار قبل المباراة القادمة”.

ووصف مرتضى منصور رئيس الزمالك نتيجة المباراة بأنها “سيئة للغاية”.

وأضاف “الاستهتار والرعونة كان السبب في هذا التعادل المخيب للآمال..



مجلس الادارة كان حريصا على تلبية جميع طلبات الجهاز الفني ولم يكن هناك أي تقصير في توفير أي مستحقات مالية لهم”.

وأرجعت مصادر بالزمالك سوء أداء الفريق إلى حالة التشتت التي يعاني منها المدرب بعدما تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية لتدريبه.

وقالت المصادر إن ادارة الزمالك رفضت التخلي عن جروس الذي سيكون ملزما بسداد الشرط الجزائي حال رحيله.

ونجح جروس في وضع الزمالك على قمة الدوري المصري حتى الآن برصيد 48 نقطة من 19 مباراة وبفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث الذي لعب 18 مباراة.

وقال جروس عقب المباراة أمس “سيطرنا على المباراة وأحرزنا هدفا مبكرا وكانت تعليماتي للاعبين ضرورة احراز هدف ثان لكن للأسف لم ننجح في استغلال الفرص”.

وأضاف المدرب السويسري “تألق حارس نصر حسين داي كان سببا رئيسيا في عدم فوزنا اليوم.



التعادل مخيب للآمال ويجب أن نفوز بكل مبارياتنا القادمة لنتأهل لدور الثمانية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعثر الزمالك يضع المدرب جروس في مرمى النيران) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعثر الزمالك يضع المدرب جروس في مرمى النيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).