ضبط شحنة أدوية بشرية مخالفة في مطار بغداد الدولي

2019/02/14 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس 14 شباط 2019، عن ضبط أدوية بشرية مخالفة للضوابط والتعليمات في مطار بغداد الدولي.وقالت الهيئة في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه، إن "السلطات الجمركية في مطار بغداد الدولي ضبطت اليوم الخميس شحنة أدوية بشرية مخالفة للضوابط و التعليمات".وأضاف، أن "الشحنة كان صاحبها ينوي إدخالها عبر منفذ قدوم المسافرين من دلهي دون موافقات رسمية خلافا للتعليمات والضوابط النافذة، وقد اتخذت سلطة الجمارك العاملة في المطار الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقانون".وتعلن الهيئة العامة للكمارك بشكل مستمر عن ضبط أدوية بشرية مخالفة للضوابط في المنافذ الحدودية البرية والجوية.

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