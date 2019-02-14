ذي قار تعلن مساندتها للمطالب المشروعة لنقابة المعلمين وتدعو لاتخاذ خطوات عملية لانصافهم

2019/02/14 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الخميس، مساندته للمطالب المشروعة لنقابة المعلمين العراقيين ضمن الاطر التي يكفلها القانون

شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الخميس، مساندته للمطالب المشروعة لنقابة المعلمين العراقيين ضمن الاطر التي يكفلها القانون والدستور ، داعيا الجهات المسؤؤلة لاتخاذ خطوات عملية لانصاف المعلم اسوة ببقية اقرانه, وموكدا ان تفعيل طرق الاحتجاج السلمي جزء من العملية الديمقراطية.وقال يحيى الناصري"ان الحكومة المحلية تساند وتتبنى المطالب المشروعة التي تطالب بها نقابة المعلمين ضمن الاطر التي يكفلها القانون والدستور وبما يتيح للمعلم من ممارسة دوره المحوري بالمجتمع وخلق جيل قادر على البذل والعطآء".

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