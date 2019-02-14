الافراج عن شاعر متهم بتمجيد صدام حسين

2019/02/14 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بالافراج عن شاعر تم توجيه الاتهام له بتمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان قاضي تحقيق سوق الشيوخ في محافظة ذي قار قرر الافراج عن الشاعر صلاح الحرباوي، الذي وجهت له تهمة تمجيد صدام حسين في احدى قصائده.

يشار الى ان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، نفى مطلع شهر شباط الجاري، الأخبار التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الاعلى قرار يتعلق بتجريم تمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان ورد لشفق نيوز ان "تشريع اَي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصرا باعتباره الجهة المختصه بتشريع القوانين دستورياً".

واكد البيان "عدم وجود قانون الى الان، بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي".

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