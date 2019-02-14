كتيبة الصقور تباشر تدريباتها تحضيرا للقاء النفط

2019/02/14 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل صباح اليوم الخميس وفد فريق القوة الجوية الى بغداد عائدا من العاصمة الاوزبكية طشقند بعد خروجه من الدور التاهيلي لدوري ابطال اسيا اثر خسارته امام فريق باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف .

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