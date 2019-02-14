الامام الخامنئي يستنكر جريمة سيستان وبلوجستان: مرتكبوها مرتبطون بدول اقليمية وعالمية

2019/02/14 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..استنكر قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي (دام ظله)، الجريمة الإرهابية التي استهدفت منتسبي حرس الثورة الإسلامية في سيستان وبلوجستان، مؤكدا سماحته إن منفذيها مرتبطون بأجهزة استخبارات تابعة لدول إقليمية وعالمية.ونشرت وسائل إعلام إيرانية، بيانا لسماحته وتابعه موقع / الأنصار/ إذ جاء فيه إن “اليد الإجرامية للعملاء قد تلطخت مرة أخرى بدماء شباب […]

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