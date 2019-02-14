وزير العمل يعلن إطلاق اعتراضات الأسر المتقدمة للشمول ممن هي فوق خط الفقر

2019/02/14 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل اليوم الخميس، اطلاقها تقديم الاعتراضات للاسر المتقدمة للشمول من عام 2016 ممن اظهرت نتائج التخطيط انها فوق خط

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