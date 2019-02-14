ارتفاع طفيف بسعر الدولار في بورصة الكفاح

2019/02/14 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف في بورصة الكفاح، فيما استقرت بالأسواق المحلية اليوم، الخميس، (14 شباط 2019). وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,850 ديناراً

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