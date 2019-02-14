اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة

2019/02/14 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية بياناً بمناسبة اليوم

العالمي للإذاعة، هنأ فيه الاذاعات كافة لا سيما الاعضاء، تقديراً

للدور الاعلامي الهام الذي تقدمه الإذاعة كوسيلة مسموعة، ولدورها في

صناعة ومواكبة المشهد الإعلامي المحلي والدولي. ووجه بيان الإتحاد "التحية والتقدير لجميع الاعلاميين الشرفاء، ويخص

منهم الاعلاميين العاملين في المجال الإذاعي في هذه المناسبة، ويدعو

إلى ضرورة الاهتمام بهؤلاء الاعلاميين كل في مؤسسته".وأكد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية على أن هذا اليوم هو

مناسبة لتعزيز "الحوار والتسامح والسلام" بين الجماعات المختلفة

بالاستفادة من الشعاء المرفوع لليوم العالمي للإذاعة لهذا العام.وأضاف البيان، " نؤكد أهمية الاذاعات وتميزها عن وسائل الاعلام

الاخرى، في قدرتها على الوصول الى الجماعات المختلفة والمتنوعة، ما

يساهم في تعزيز حرية التعبير، وتشجيع الاحترام المتبادل والتسامح ما

بين الثقافات.ودعا الاتحاد الى تطوير الاذاعات، عبر تطوير العمل الاذاعي من خلال

التقنيات الجديدة الخاصة بالاذاعة لابقاء الاذاعات منصة إعلامية قادرة

على الوصول الى أكبر جمهور.وفي ختام البيان، وجه اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية دعوة

للمؤسسات الاعلامية والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى الاهتمام

الإستثنائي بهذا اليوم وإيلائه العناية الخاصة حفاظاً على دور

الإذاعات ولتعزيز مكانتها كوسيلة إعلامية.وفي ما يلي نص البيان كاملاً:يحتفل العالم في 13 شباط/فبراير من كل عام باليوم العالمي للإذاعة،

الذي أعلنه المؤتمر العام للأونيسكو عام 2013 مناسبة عالمية، وهذا

العام يجري الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار "الحوار والتسامح والسلام"،

بناء عليه:أولاً: يهنئ اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية، الاذاعات كافة لا

سيما الاعضاء، تقديراً للدور الاعلامي الهام الذي تقدمه الإذاعة

كوسيلة مسموعة، ولدورها في صناعة ومواكبة المشهد الإعلامي المحلي

والدولي.ثانياً: يوجه الإتحاد التحية والتقدير لجميع الاعلاميين الشرفاء، ويخص

منهم الاعلاميين العاملين في المجال الإذاعي في هذه المناسبة، ويدعو

إلى ضرورة الاهتمام بهؤلاء الاعلاميين كل في مؤسسته.ثالثاً: يهم الاتحاد التأكيد على أن هذا اليوم هو مناسبة لتعزيز

"الحوار والتسامح والسلام" بين الجماعات المختلفة بالاستفادة من

الشعاء المرفوع لليوم العالمي للإذاعة لهذا العام.رابعاً: يؤكد الاتحاد أهمية الاذاعات وتميزها عن وسائل الاعلام

الاخرى، في قدرتها على الوصول الى الجماعات المختلفة والمتنوعة، ما

يساهم في تعزيز حرية التعبير، وتشجيع الاحترام المتبادل والتسامح ما

بين الثقافات.خامساً: يدعو الاتحاد الى تطوير الاذاعات، عبر تطوير العمل الاذاعي من

خلال التقنيات الجديدة الخاصة بالاذاعة لابقاء الاذاعات منصة إعلامية

قادرة على الوصول الى أكبر جمهور.سادساً: يدعو الاتحاد، المؤسسات الاعلامية والمنظمات الدولية ذات

الصلة، إلى الاهتمام الإستثنائي بهذا اليوم وإسلائه العناية الخاصة

حفاظاً على دور الإذاعات ولتعزيز مكانتها كوسيلة إعلامية.

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